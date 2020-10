Sängerin Nena warnt in seltsamer Botschaft vor Panikmache

Anzeige

Anzeige

Am Freitag veröffentlicht Sängerin Nena („99 Luftballons“) ein neues Album namens „Licht“. Aus diesem Grund postete die Künstlerin auf Instagram ein Werbevideo. So weit, so harmlos. Wäre da nicht der seltsame Begleittext, den Nena neben das Video stellte.

Darin heißt es wörtlich: „Ich habe meinen tiefen Glauben an Gott. Daher kommt mein Vertrauen ins Leben. Und ich habe meinen gesunden Menschenverstand, der die Informationen und die Panikmache, die von außen auf uns einströmen, in alle Einzelteile zerlegt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

So sei es ihr möglich, sich nicht hypnotisiert von Angst in die Dunkelheit ziehen zu lassen, schrieb die Sängerin weiter. „Lasst uns ins Licht gehen und für die Liebe stehen, denn trotz allem Wahnsinn, den wir hier erleben, glaube ich und weiß, dass der positive Wandel nicht mehr aufzuhalten ist.“

Nena-Post bekommt Herz-Emoji von Xavier Naidoo

Dass Nena eine gewisse esoterische Ader hat und durchaus mit der ein oder anderen Aussage verstören kann, ist nicht neu. Bereits vor einem Monat sagte sie in einem Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) unter anderem: „Wir leben in einem System, das auf Angst aufgebaut ist.“ An anderer Stelle erklärt sie: „Der Aufwachprozess ist einfach nicht mehr aufzuhalten.“

Doch es ist ist nicht einzig die seltsame Botschaft, die ihre Fans verwirrt, sondern auch die Tatsache, dass Gesangskollege Xavier Naidoo den Beitrag mit gefalteten Händen und Herz-Emoji bedacht hat. Darauf antwortete Nena mit einem Herz-Emoji und einem Smiley mit Heiligenschein. Das muss zunächst einmal nicht viel heißen. Die beiden kennen sich seit vielen Jahren. Aber Naidoo war in der Vergangenheit immer wieder mit Verschwörungstheorien in die Öffentlichkeit getreten.