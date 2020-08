NBA-Star LeBron James nach Schüssen auf Jacob Blake: “Schwarze haben große Angst”

Anzeige

Anzeige

Nach den Schüssen auf einen Schwarzen bei einem Polizeieinsatz im US-Bundesstaat Wisconsin haben Prominente erneut heftige Kritik an den Zuständen in den USA geübt. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag in Kenosha (Wisconsin), als ein Polizist während eines Einsatzes Jacob Blake mindestens sieben Mal in den Rücken schoss.

Stars sind empört

Nun äußern sich immer mehr Prominente zu dem Vorfall. Der Basketball-Superstar LeBron James erzählte am Montag von seiner eigenen Angst. “Ich weiß, die Leute können es langsam nicht mehr hören, wenn ich es sage, aber wir haben als Schwarze Angst in Amerika”, so der 35-jährige Sportler bei einem Pressetermin. “Schwarze Männer, schwarze Frauen, schwarze Kinder, wir haben große Angst.” Wer hier säße und ihm erzähle, “dass es keinen anderen Weg gegeben hätte, den Mann zu überwältigen, als zu schießen”, der belüge jeden Afroamerikaner und jede schwarze Person in dieser Gesellschaft. “Weil wir es immer und immer wieder sehen.”

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Auch die Rapperin Cardi B. kommentierte den Vorfall auf ihrem Instagram-Profil. “Wow, das ist wiederwärtig! Ich kann es nicht glauben! Was wird jetzt die Ausrede sein?” Sängerin Camila Cabello zeigte sich auf Twitter empört, forderte Veränderungen und die Festnahme der Polizisten. “Wir fordern eine neue Welt”, schrieb die 23-Jährige. “Wir brauchen Veränderungen.” Cabello nahm auch die US-Regierung um Präsident Donald Trump in die Verantwortung. “Wir brauchen ein Zeichen, dass diese Regierung genug Einfühlungsvermögen hat und sich genug um Menschlichkeit sorgt, um etwas dagegen zu unternehmen.”

US-Komikerin Chelsea Handler wandte sich explizit an ihre weißen Fans: Ein Verbündeter zu sein, sei laut der 45-Jährigen kein Social-Media-Trend. “Schwarze Menschen kämpfen seit Jahrhunderten unermüdlich, und was für kleine Fortschritte wir Ihrer Meinung nach in letzter Zeit gemacht haben, fällt nicht ins Gewicht, wenn man sieht, was weiterhin mit Schwarzen geschieht.”

Anzeige

Kritik aus der Politik

Der Präsidentschaftskandidat der demokratischen Partei Joe Biden und die demokratische Vizepräsidentschaftskandidatin Kamala Harris zeigten sich ebenfalls tief betroffen. Biden erklärte zu den Schüssen auf Blake: “Gestern wurde Jacob Blake sieben Mal von der Polizei in den Rücken geschossen. Seine Kinder sahen vom Auto aus zu. Heute sind wir wieder aufgewacht und trauern wieder. Wir brauchen eine vollständige und transparente Untersuchung.”

Senatorin Kamala Harris meinte auf Twitter: “Jacob Blake sollte gerade nicht um sein Leben kämpfen [...] Jakob, unsere Nation betet für dich und deine ganze Familie.” Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Demokratin Nancy Pelosi, erklärte: “Wir sind es Jacob, seinen Kindern und allen schwarzen Amerikanern schuldig, der rassistischen Ungerechtigkeit und der Polizeigewalt ein Ende zu setzen.”

Anzeige

Mindestens sieben Schüsse

Nach übereinstimmenden Berichten von US-Medien hatten zwei Polizisten am Sonntag ihre Waffen auf einen Schwarzen gerichtet und mindestens sieben Schüsse auf ihn abgegeben, als er in sein Auto stieg. Im Internet gibt es dazu auch Videoaufnahmen. Nach offiziellen Angaben ist der Mann in ernstem Zustand: So kann Blake vorerst nicht mehr laufen. Er sei von der Hüfte abwärts querschnittsgelähmt, sagte dessen Vater der Chicagoer Zeitung “Sun-Times”. Die Ärzte wüssten noch nicht, ob es sich um eine dauerhafte Behinderung handele. Die beteiligten Beamten sind inzwischen beurlaubt worden.