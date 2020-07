Naya Rivera ist tot: Leiche der US-Schauspielerin in See gefunden

Anzeige

Los Angeles. Fünf Tage nach dem Verschwinden von US-Schauspielerin Naya Rivera, bekannt aus der Serie “Glee”, ist eine Leiche in einem kalifornischen See gefunden worden. Die 33-jährige Rivera wurde seit Mittwochnachmittag vermisst, seither wurde nach ihr gesucht.

Am Montag dann die Gewissheit: Naya Rivera ist tot. Es handelte sich bei der gefundenen Leiche um die Schauspielerin.

Die Polizei erklärte am Donnerstag, Rivera sei vermutlich im Piru-See nordwestlich von Los Angeles ertrunken. Ihr vierjähriger Sohn war alleine schlafend und mit einer Rettungsweste bekleidet in einem gemieteten Boot gefunden worden. Der Junge hatte den Behörden gesagt, seine Mutter und er seien schwimmen gegangen, seine Mutter habe es aber nicht aus dem Wasser geschafft.

Rivera wurde in der Rolle einer lesbischen Jugendlichen in "Glee" bekannt. Die Serie wurde von 2009 bis 2015 auf Fox ausgestrahlt. Einer der Hauptdarsteller, Cory Monteith, starb 2013 im Alter von 31 Jahren an einer Mischung aus Alkohol und Heroin. Ein weiterer Hauptdarsteller, Mark Salling, nahm sich 2018 mit 35 Jahren das Leben. Er hatte sich zuvor der Kinderpornografie schuldig bekannt.