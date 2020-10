„Natürlich blond!“: Reese Witherspoon und Co-Stars erinnern an Kultfilm

Anzeige

Elle Woods avancierte in den 2000er-Jahren zu einer Kultfigur im US-amerikanischen Film: Die Hauptfigur der Komödie „Natürlich blond!“ (2001) liebt ihren Hund Bruiser, trägt gerne pink und studiert wegen ihres Ex-Freundes an der renommierten Harvard Universität in Massachusetts. Woods wurde von der jungen Reese Witherspoon dargestellt, die auf ihrem Youtube-Channel nun zu einem Wiedersehen einlud.

In dem Video, das auf dem Kanal ihrer Produktionsfirma „Hello Sunshine" geteilt wurde, treffen sich die Stars des Films wieder. Auch Selma Blair und Luke Wilson sind dabei: Gemeinsam schwelgen sie in Erinnerungen. Wie Witherspoon erzählt, werde sie am meisten wegen „Natürlich blond!“ angesprochen. „Ich denke, es liegt an Elle Woods“, sagt die Schauspielerin und Produzentin. „Sie inspiriert die Menschen, an sich selbst zu glauben. Sie hat ein echtes Selbstbewusstsein.“

In der Komödie geht es um die reiche Woods, die von ihrem Freund verlassen wird, bevor er an der Harvard Universität Jura studiert. Das lässt Woods nicht auf sich sitzen, sie bewirbt sich kurzerhand bei der Elite-Uni und wird angenommen. Im Jahr 2003 kam mit „Natürlich blond 2“ eine Fortsetzung in die Kinos.

Wie im Mai dieses Jahres bekannt wurde, ist sogar ein dritter Teil in Arbeit. Die Comedians Mindy Kaling und Dan Goor schreiben das Drehbuch. Wann die Filmarbeiten beginnen ist aufgrund der Corona-Pandemie allerdings unklar.