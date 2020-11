Nathalie Volk trennt sich: Neuer Freund ist verurteilter Hells- Angels-Rocker

Anzeige

Der „GNTM“-Star Nathalie Volk (23) und Versandhausmillionär Frank Otto (63) aus Hamburg haben sich getrennt. Das Ende der seit 2015 laufenden Beziehung bestätigte die 23-Jährige der „Bild“-Zeitung und verriet dort auch, dass sie bereits einen neuen Mann an ihrer Seite hat.

Hells-Angels-Rocker Timur A. (42) ist der neue Freund des Models und Schauspielerin (unter dem Namen Miranda Digrande), der allerdings kein unbeschriebenes Blatt ist. 2009 tötete er in Duisburg einen Rocker der verfeindeten Bandidos. Timur A. wurde wegen Totschlags zu elf Jahren Haft verurteilt. Im Mai 2019 wurde er in die Türkei abgeschoben. Volk und A. seien befreundet gewesen, woraus dann Liebe entstanden sei.

„Eine neue Familie gefunden“

„Meine eigene Familie hat mich wegen des Geldes von Frank benutzt“, sagte sie gegenüber der „Bild“-Zeitung. Jetzt schlägt sie ein neues Kapitel in ihrem Leben auf. „Geld ist nicht alles und ich werde in diesem und im nächsten Leben alles, was ich habe, für Timur aufgeben, weil er mir zeigt, was Liebe ist und ich mich beschützt bei ihm fühle. Ich habe eine neue Familie gefunden, die mich respektiert und loyal ist“, stellte sie klar. Um was es genau ging, möchte Volk nicht sagen.

Mit ihrem Ex Frank Otto möchte das Model aber befreundet bleiben. Außerdem bekäme sie weiter Unterstützung von ihm. „Er glaubt an mich und möchte mich weiterhin als Künstlerin fördern“, erklärte die 23-Jährige. Bereits seit einem Monat lebe sie bei Timur A. in der Türkei.