Nathalie Volk ätzt gegen Laura Müller und spricht über eine “Playboy”-Anfrage

Anzeige

Anzeige

Auf den ersten Blick haben Model Nathalie Volk und “Let’s Dance”-Kandidatin Laura Müller einiges gemeinsam: Beide sind noch sehr jung, sie stehen am Anfang ihrer Karriere und sind unter anderem durch ihre älteren Partner in den Schlagzeilen. Doch die 23-jährige Volk weist Vergleiche mit der Freundin von Schlagersänger Michael Wendler in einem Interview mit RTL entschieden zurück.

Wie bei Müller habe der “Playboy” auch bei Volk schon angefragt, das Model habe sogar schon mit dem Magazin telefoniert. Doch zu RTL sagte die frühere “GNTM”-Kandidatin klipp und klar, dass sie sich nicht für den “Playboy” ausziehen werde: “Das ist nichts für mich. Ich sehe auch heutzutage: Mädchen, die meinen, sie seien dann stolz, wo ich mir dann denke: Okay. Das ist eher ein Karriereaus.” Ein Seitenhieb gegen Wendler-Freundin Laura Müller (19), die sich bereits für das Hochglanzmagazin ausgezogen hat? Sie selbst habe jedenfalls schon mehrmals “extrem viel Geld” abgelehnt, so Volk weiter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Was Männer angehe, sagt Volk, dass ihr “extrem viele Leute" etwas “nachgemacht” hätten. Nach Bekanntwerden ihrer Beziehung mit dem 62-jährigen Frank Otto hätten sich “auf einmal alle mit jüngeren Leuten zeigen lassen in der Öffentlichkeit”. Das sei viel extremer als vorher. Dies sei laut Volk “einfach nur für die Presse” passiert. Laura Müller war durch ihre Beziehung zum deutlich älteren Michael Wendler bekannt geworden.

Anzeige

RND/am