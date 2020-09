Naomi Campbell trauert um ihre Großmutter: “Alles was ich bin, bin ich deinetwegen”

Anzeige

Mit bewegenden Worten nimmt Topmodel Naomi Campbell bei Instagram von ihrer verstorbenen Oma Ruby Abschied. “Alles was ich bin, bin ich deinetwegen”, schreibt die 50-Jährige zu privaten Fotos, die sie mit ihrer Großmutter zeigen.

Campbell schreibt weiter: “Du warst Ehefrau, Mutter Großmutter, Urgroßmutter. Du hast uns alle gelehrt, in schwierigen Zeiten Kraft und Mut zu haben, den Kopf hoch zu halten und uns selbst treu zu bleiben.” Ihre Großmutter sei für ein besseres Leben nach Großbritannien gekommen, ihr Herz sei aber immer in Jamaika geblieben. “Du warst die Matriarchin unserer Familie, die uns so eng zusammengehalten hat. (...) Ich liebe dich für immer mehr.” Der Instagram-Post endet mit den Worten: “Ruhe in Frieden, meine Ruby.”

Zahlreiche Prominente reagieren mit Beileidsbekundungen unter dem Post. “Ich sehe, woher deine Schönheit kommt”, schreibt Model Helena Christensen. “Möge deine wundervolle, starke, inspirierende Oma in Frieden ruhen.” Der Musiker Lenny Kravitz schickt Campbell “Liebe und Respekt”. Cindy Crawford schreibt: “Was für eine wunderschöne Huldigung.” Und Heidi Klum reagiert mit einem Herzen auf den Post.