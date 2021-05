Nahostkonflikt: Israelische Regierung kritisiert Bella Hadid wegen Demo-Teilnahme

Anzeige

Anzeige

Für ihre Livevideos auf Instagram, die sie bei einer „Befreit Palästina“-Demo zeigen, wird Model Bella Hadid (24) jetzt direkt von der israelischen Regierung kritisiert. Laut des offiziellen Twitter-Konto des jüdischen Staats sollte sich das amerikanische Supermodel mit palästinensischen Wurzeln für ihren Aktionismus gegen Israel „schämen“.

Zu einem Screenshot von der 24-Jährigen bei der Demo schrieb ein Sprecher: „Wenn Promis sich dafür aussprechen, die Juden ins Meer zu werfen, dann sind sie für die Vernichtung des jüdischen Staates. Dieses ist keine Angelegenheit zwischen Israelis und Palästinensern. Es ist eine menschliche Angelegenheit.“

Anzeige

Hadid, deren Vater Mohamed Palästinenser ist, hatte sich am Samstag bei einem Protestmarsch in einer traditionellen Keffiyeh-Tracht gezeigt und auf ihrem Instagram-Account dazu geschrieben: „Du kannst es nicht zulassen, desensibilisiert zu sein, wenn Menschenleben genommen werden. Das geht einfach nicht. Palästinensische Leben sind die Leben, die helfen werden, die Welt zu verändern. Und sie werden sekündlich von uns gerissen.“ Gefolgt vom Hashtag #Freepalestine.

Bella Hadid: „Ich liebe meine Familie, meine Herkunft und Palästina“

Anzeige

In einem weiteren Post teilte sie mit, dass ihr Vater und dessen Familie „1948 aus ihren Häusern in Palästina gejagt wurden, um als Flüchtlinge zuerst in Syrien, dann im Libanon und schließlich in Tunesien zu landen“. Die Botschaft endete mit: „Ich liebe meine Familie, meine Herkunft und Palästina. Ich werde mit voller Stärke in meinem Herzen hoffen, dass wir ein besseres Land haben werden. Eine bessere Welt für unser Volk und die Leute um sie herum. Du kannst Geschichte nicht vertuschen. Geschichte bleibt Geschichte!“

Bella Hadid wurde in Washington als Tochter des ehemaligen niederländischen Models Yolanda Hadid und des jordanischen Immobilienhändlers palästinensischer Abstammung Mohamed Hadid geboren.