Nacktshooting: Wendler-Ex Claudia Norberg lässt die Hüllen fallen - mit 49 Jahren

Erst vor wenigen Wochen zog sich Michael Wendlers aktuelle Freundin Laura Müller (19) für ein Männermagazin aus. Nun lässt seine Ex-Frau Claudia Norberg (49) bei einem Fotoshooting ebenfalls die Hüllen fallen, wie "RTL" berichtet.

Aber für Claudia Norberg, die gerade erst im australischen RTL-Dschungelcamp war, ist Konkurrenzdenken ohnehin kein Thema: "Da kann man einfach gar keine Vergleiche ziehen. Mein Körper ist natürlich nicht mehr der einer 19-Jährigen... Ich bin 49, ich habe den Körper", betont sie. Und weiter: "Ich weiß auch, was ich erlebt habe. Mit 19 sah mein Körper natürlich auch noch anders aus. Ich habe eine Tochter bekommen. Das ist natürlich auch noch etwas, was am Körper so ein bisschen zehrt."

Zu sehen sein werden die erotischen Schnappschüsse bei "Exclusiv - Weekend" (RTL) am Sonntag um 17.45 Uhr.

