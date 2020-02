Nach Weinstein-Urteil: Beschuldigerinnen sind erleichtert

Anzeige

New York. Schauspielerin Mira Sorvino bricht in Tränen aus, als sie ihre Reaktion auf die Verurteilung von Ex-Filmmogul Harvey Weinstein wegen sexueller Übergriffe beschreibt: Erleichterung, dass Weinstein nicht ungestraft davonkommen wird. Ein Hauch von Enttäuschung, dass er von den gravierendsten Anklagepunkten eines besonders schweren sexuellen Übergriffs freigesprochen wurde. Aber vor allem Dankbarkeit für die sechs Beschuldigerinnen, die mutig genug waren, auszusagen - und die Geschworenen, die ihnen glaubten.

"Harvey Weinstein hat in den Leben vieler herumgespukt, selbst in unseren Alpträumen - lange nachdem er tat, was er jeder von uns ursprünglich angetan hat", sagt Sorvino am Montag, kurz nach der Urteilsverkündung während eines emotionalen Telefongesprächs mit Reportern und anderen Beschuldigerinnen. "Wir haben endlich diese Macht zurückgenommen, wir haben seinen bösen Teil offengelegt", sagt sie, und ihre Stimme bricht. "Er wird im Gefängnis verfaulen, und wir werden ein bisschen damit abschließen können."

Beschuldigerin hatte Angst vor Freispruch

Für Zoe Brock war die Erleichterung deutlich: Sie hatte "das Schlimmste" erwartet, sagt sie, "weil für Opfer sexueller Übergriffe das Schlimmste immer wieder passiert". Brock sagt, sie befürchtete, Weinstein werde von allen Vorwürfen freigesprochen, "hat ein Comeback und geht zu den Oscars und gewinnt wieder". Doch "Weinstein ist ein verurteilter Vergewaltiger, und genau jetzt sitzt er im (...) Gefängnis, und ich bin so froh darüber".

Für die MeToo-Bewegung war es zweifellos ein Meilenstein, als Weinstein am Montag schuldig gesprochen wurde, eine angehende Schauspielerin 2013 vergewaltigt zu haben und eine weitere Frau 2006 sexuell angegriffen zu haben. Nicht für schuldig befand ihn die Jury dagegen des “raubtierhaften sexuellen Angriffs”, was für ein Weinstein eine lebenslange Haftstrafe hätte bedeuten können. Dem Ex-Filmmogul drohen nun 25 Jahre Haft. Weinsteins Anwälte kündigten an, Berufung einzulegen. Er hat stets betont, jeglicher Sex sei einvernehmlich gewesen.

“Wir sind mehr als Weinstein”

Für die meisten Beschuldigerinnen war das kraftvollste Bild, festgehalten in Zeichnungen aus dem Gerichtssaal: der einst mächtige Produzent abgeführt in Handschellen. "Ausnahmsweise wird er nicht bequem sitzen", sagt Schauspielerin Rose McGowan, eine von Weinsteins ersten Beschuldigerinnen. "Ausnahmsweise wird er erfahren, wie es ist, wenn ihm die Macht um den Hals gewickelt ist." McGowan nannte das Urteil "einen großen Schritt nach vorne im kollektiven Heilen".

Diese Gerichtszeichnung von Elizabeth Williams zeigt, wie Harvey Weinstein, Filmproduzent aus den USA, von Gerichtsbeamten abgeführt wird. © Quelle: Elizabeth Williams/FR142054 AP/d

"Jede von uns, die sich gemeldet hat, wir haben alle einen Namen, wir haben eine Geschichte, wir haben ein Leben", meint McGowan. "Wir sind mehr als Weinstein. Aber heute sitzt er wegen der mutigsten Frauen, die der Welt ihre tiefsten Verletzungen gezeigt haben, in Riker's Island", sagt sie mit Bezug auf die zu New York gehörende Gefängnisinsel, auf die Weinstein gebracht werden sollte.

Am Montagabend kam er jedoch zunächst in eine geschlossene Einheit im Krankenhaus Bellevue. Er hatte vor kurzem eine Rückenoperation gehabt, nach Aussage seiner Anwälte benötigt er medizinische Betreuung.

Fortschritt für zukünftige Sexualverbrechen

Eine Reihe von Beschuldigerinnen sagte, ihr größter Triumph sei es, dass Frauen endlich geglaubt werde, wenn sie Anschuldigungen sexueller Übergriffe hervorbringen. "Ich habe wieder Vertrauen, dass Frauen geglaubt wird, wenn sie sich melden", sagt Caitlin Dulany. "Wir haben wirklich gehofft, dass wir die Welt damit ändern werden, und heute ist ein gutes Indiz, dass wir uns auf diesem Weg befinden", sagt sie. "Es ist wie wenn der Himmel wieder blau ist."

Viele sprachen von der Notwendigkeit, Gesetze für Sexualverbrechen zu verschärfen. Unter ihnen die Schauspielerin Rosanna Arquette. "In Zukunft müssen wir die Stärkung von Gesetzen aktiv verfolgen und Schlupflöcher in unserem Strafsystem schließen", sagte sie am Telefon, "sodass mehr Vergewaltigungsfälle verfolgt werden und Vergewaltiger für ihre Verbrechen verantwortlich gemacht werden. Aber lassen sie uns heute auf den Fortschritt konzentrieren, der mit dem ersten Schuldspruch in der MeToo-Ära gemacht wurde."

Enge Verbindung unter Weinsteins Opfern

Besonderes Lob bekam die "Sopranos"-Schauspielerin Annabella Sciorra, von deren Aussage die Anklagepunkte des "raubtierhaften sexuellen Angriffs" abhingen. Sciorra hatte dem Gericht gesagt, dass Weinstein Mitte der 1990er Jahre in ihre Wohnung eingedrungen sei, sie vergewaltigt und zum Oralsex gezwungen habe.

Die Schauspielerin nannte ihre Aussage "schmerzhaft, aber notwendig". "Ich habe für mich selbst gesprochen, mit der Stärke der 80 oder mehr Opfer von Harvey Weinstein in meinem Herzen", teilte sie mit. "Wir können es niemals bereuen, die Stille durchbrochen zu haben."

Zwischen den Beschuldigerinnen bildete sich im Laufe der Zeit eine enge Verbindung. Sorvino erzählt, sie habe Ende 2017 einen unerwarteten Anruf von Sciorra bekommen, als Sorvino ihre ersten Anschuldigungen gegen Weinstein erhoben hatte. Sie kannten sich seit Jahren, wussten aber nicht, dass es eine weitere, dunkle Verbindung zwischen ihnen gibt. Sie hätten zwei Stunden am Telefon gesprochen, sagt Sorvino. Kurz danach beschloss Sciorra, mit ihrer Geschichte und mithilfe des Journalisten Ronan Farrow an die Öffentlichkeit zu gehen.

"Die Ära der Straflosigkeit für mächtige Männer, die Menschen vergewaltigen, ist vorbei", sagt Sorvino. "Das haben wir gemeinsam geschafft."

RND/AP