Nach Tod von US-Schauspielerin Lisa Banes: Verdächtiger festgenommen

Anzeige

Anzeige

New York. Fast zwei Monate nach dem Tod der US-Schauspielerin Lisa Banes („Gone Girl“) bei einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Dem 26-Jährigen werde vorgeworfen, Banes, die zu Fuß die Straße überquerte, niedergefahren und dann den Unfallort ohne Hilfeleistung verlassen zu haben, teilte die New Yorker Polizei in der Nacht zum Freitag mit.

Banes war in einer Reihe von Fernsehsendungen und Filmen zu sehen, neben „Gone Girl“ im Jahr 2014 auch schon 26 Jahre vorher in „Cocktail“ an der Seite von Tom Cruise. Sie hatte Rollen in „Nashville“, „Madam Secretary“, „Masters of Sex“ und „NCIS“ und war auch immer wieder am Broadway zu sehen.

Banes von Motorrad- oder Moped-Fahrer umgefahren

Banes lebte in Los Angeles und war mit der Journalistin Kathryn Kranhold verheiratet. Sie war im Juni in New York, um dort ihre ehemalige Schauspielschule Julliard zu besuchen, als sie von einem Motorrad- oder Moped-Fahrer beim Überqueren der Straße tödlich verletzt wurde.