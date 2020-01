Nach Tod von Jan Fedder: Ist seine Stimme bald in der U-Bahn zu hören?

Anzeige

Anzeige

Hamburg. "Großstadtrevier"-Schauspieler Jan Fedder wurde kürzlich auf dem Ohlsdorfer Friedhof beigesetzt. Seine Fans werden den Hamburger vermutlich so schnell nicht vergessen, doch mit einer Idee könnte Fedders Stimme in der Hansestadt in Erinnerung gerufen werden: Der St. Pauli Bürgerverein wünscht sich eine Wiederholung von Jan Fedders Haltestellen-Ansage der Hamburger Hochbahn aus dem Jahr 2013.

Jan Fedder soll die Haltestelle St. Pauli ansagen

Im Rahmen einer Aktion der Hochbahn vor sieben Jahren sprachen neun Prominente die Haltestellen auf der Linie 3 an. Neben Jan Delay und Udo Lindenberg war auch Jan Fedder zu hören - natürlich am Stopp "St. Pauli", wo der Hamburger bis zu seinem Tod lebte. Der St. Pauli Bürgerverein wünscht sich in einem Facebook-Post nun eine Wiederholung: "Eine schöne Aktion wäre, wenn die Hochbahn zum Gedenken an Jan Fedder die Haltestellen-Ansage von 2013 schalten würde."

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

"Wir verstehen den Wunsch, müssen aber zunächst prüfen, wie die Einspielung der Ansage technisch möglich ist und vor allem wie schnell sie sich umsetzen lässt", sagte Pressesprecherin Constanze Dinse dem "Hamburger Abendblatt". "Ist es erst in einem halben Jahr möglich, ergibt das dann wohl keinen Sinn mehr."

RND/al

Anzeige