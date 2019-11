Nach Streit mit Kanye West: Kim Kardashian verbietet Tochter (6) Makeup

Anzeige

Reality-TV-Star Kim Kardashian (39) plauderte in einer australischen Talkshow über ihr Privatleben mit Sänger Kanye West (42) und ihren vier Kindern. Sie sprach auch über einen großen Streit, den sie mit ihrem Mann über Makeup geführt hat. Bisher hatte die 39-Jährige nämlich ihrer Tochter North erlaubt, sich zu einigen Gelegenheiten zu schminken. Obwohl das Mädchen erst sechs Jahre alt ist.

Kanye West war gegen Makeup

In einem Interview der australischen Talkshow "The Sunday Project" enthüllte Kim Kardashian nun, dass ihr Mann Kanye West ganz und gar nicht von dem Makeup ihrer Tochter North begeistert war. Das Paar habe sich deswegen heftig gestritten. Kanye West habe daraufhin ein Makeup-Verbot für alle Kinder verhängt, bis sie alt genug seien. Auch online wurde Kim Kardashian laut "Hollywood Life" unter einem Bild der geschminkten North von einigen Fans harsch kritisiert. Wie sie im Interview mit "The Sunday Project" zugab, habe sie sich bei ihren Schwestern Rat geholt und ihre Meinung mittlerweile geändert: "Ich denke, dass ein Kind unter keinerlei Umständen Makeup tragen sollte."

RND/al