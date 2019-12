Nach schwieriger Geburt: Anna Hofbauer zeigt ihr Baby

Anzeige

Anzeige

Das Warten hat ein Ende: Ex-„Bachelorette“- Kandidatin Anna Hofbauer und Schauspieler Marc Barthel zeigen erstmals ihr Baby.

„Unsere Hände werde dich halten! Unsere Füße werden dich begleiten! Unsere Herzen werden dich lieben, solange wir leben“, schreibt die 31-Jährige zu dem Post auf Instagram – dazu ein Foto der jungen Familie. Hofbauer lehnt sich an die Schulter ihres Freundes, er hält den kleinen Leo in seinem Arm, beide haben ein Strahlen im Gesicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Weiter schreibt die Mutter: „Leo Löwe, du starker Kämpfer!“ Die letzte Wochen seien die schönsten und doch auch die schwersten und kräftezehrendsten Tage ihres Lebens gewesen. Denn die Geburt im November lief alles andere als erwartet.

Bereits in der 35. Schwangerschaftswoche platzte Hofbauers Fruchtblase, kurz darauf wurde die Geburt eingeleitet. Das Baby kam als Frühchen zur Welt und musste zunächst im Brutkasten bleiben. Dort wurde es beatmet und bekam Antibiotikum. Später stellte sich heraus, dass das Kind an einer Lungenentzündung erkrankt war.

Marc Barthel postet Foto zeitgleich

In dieser Zeit habe Hofbauer vor Augen geführt bekommen, was im Leben wirklich wichtig sei: Gesundheit! Nun freue sie sich darauf, in das Familienleben starten zu können, schreibt sie weiter.

Anzeige

Unter dem Beitrag teilen zahlreiche Nutzer ihre Glückwünsche. Auch Schauspieler Jo Weil gratuliert der Neufamilie. Und Moderatorin Eva Imhof freut sich mit: „Oh wie schön! Herzlichen Glückwunsch.“

Papa Marc Barthel postet das Bild seiner Familie nahezu zeitgleich. Der Schauspieler schreibt dazu: „Ich bin so unendlich glücklich über dieses Geschenk des Himmels und diese Frau an meiner Seite.“

Anzeige

RND/ce