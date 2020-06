Nach Saisonende: Moderator Frank Buschmann will heiraten

Anzeige

Anzeige

Am Samsutagabend kommentierte Frank Buschmann zum letzten Mal in der laufenden Bundesliga-Saison das Spiel Bremen gegen Köln. Nun hat die Bundesliga Pause - und der Moderator kann sich auf sein größtes privates Projekt stürzen: Buschmann will heiraten.

Das bestätigte der 55-Jährige der “Bild am Sonntag”: “Ja, das stimmt. Wir lassen uns die Hochzeit in diesem Sommer auch von Corona nicht nehmen”.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Fünf Jahre ist “Buschi”, wie ihn seine Fans liebevoll nennen, mit seiner Freundin Lisa Heckl zusammen.