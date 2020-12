Nach neun Jahren: Kevin-Prince Boateng und Melissa Satta haben sich getrennt

Anzeige

Rom. Fußballprofi Kevin-Prince Boateng hat das Aus seiner Beziehung mit Model Melissa Satta bekannt gegeben. „Nach einer Zeit in Trennung haben wir beschlossen, unsere Beziehung definitiv zu unterbrechen“, schrieb der in Berlin geborene Sportler und Halbbruder von Bayern-Abwehrspieler Jérôme Boateng am Montag auf Instagram. Satta und Boateng wollen nach eigenen Angaben aber beide ein wichtiger Bezugspunkt für ihren heranwachsenden Sohn bleiben.

„Danke für diese neun Jahre“, postete Satta auf ihrem Instagram-Profil. Die 34-Jährige bedankte sich auch für das „schönste Geschenk“ - gemeint ist der Sohn der beiden.

Boateng zuletzt in Italien

Boateng startete seine Profi-Karriere beim Berliner Bundesliga-Club Hertha BSC kurz nach der Jahrtausendwende. Über mehrere Vereinswechsel im In- und Ausland, unter anderem zum FC Schalke 04 und zu Eintracht Frankfurt, landete der 33-Jährige zuletzt beim italienischen Zweitligisten AC Monza.