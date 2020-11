Nach monatelanger Abstinenz: Miley Cyrus gesteht Alkoholrückfall

Anzeige

Los Angeles. Im Juni hatte sie sich noch damit gebrüstet, dass sie seit über einem halben Jahr keinen Tropfen Alkohol mehr angerührt habe. Doch in einem Interview mit Apple Music verriet Miley Cyrus jetzt, dass sie in den letzten Monaten rückfällig geworden sei: „Um ehrlich zu sein, konnte ich während der Pandemie der Versuchung nicht widerstehen. Und ich würde nie hier sitzen und behaupten, ich bin trocken geblieben.“ Allerdings habe sie das Trinken inzwischen wieder aufgegeben, so Cyrus: „Ich bin seit zwei Wochen trocken. Und ich habe meinen Ausrutscher für mich einfach akzeptiert. Ich bin nicht auf mich selbst wütend. Es ist passiert und jetzt schau ich nach vorne“, so die 28-Jährige.

Cyrus, deren neues Album „Plastic Hearts“ am Freitag erscheint, hatte eine besondere Motivation dafür, dass sie kurz nach ihrem letzten Geburtstag mit ihren Alkoholexzessen Schluss gemacht hatte: Das Schicksal von Kurt Cobain, Amy Winehouse, Jimi Hendrix und Janis Joplin war ihr allgegenwärtig. Die Musiklegenden waren alle wegen ihrer Suchtprobleme mit nur 27 Jahren gestorben: „Wir haben so viele Idole mit 27 verloren. Es ist ein besonderes Jahr und ich wollte mich selbst schützen.“

„Mäßigkeit ist nicht mein Ding“

Cyrus gibt offen zu, dass sie nicht stoppen kann, wenn sie erst einmal einen Schluck Alkohol getrunken hat: „Mäßigkeit ist nicht mein Ding. Mein Problem ist nicht das Trinken, sondern, dass ich schlechte Entscheidungen treffe, wenn ich total betrunken bin.“ Sie sei stolz darauf, dass sie vor 14 Tagen einfach von heute auf morgen das Trinken wieder aufgegeben habe: „Ich bin sehr diszipliniert. Wenn ich mich entscheide ‚Ich will es nicht mehr tun‘, dann höre ich auf.“