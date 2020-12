Nach Krebstod von Chadwick Boseman: Letzter Film bei Netflix gestartet

Anzeige

Anzeige

Los Angeles. Knapp vier Monate nach dem Krebstod von „Black Panther“-Star Chadwick Boseman ist der Schauspieler nun in seiner letzten Filmrolle zu sehen. In dem am Freitag veröffentlichten Netflix-Film „Ma Rainey’s Black Bottom“ spielt Boseman einen Jazz-Trompeter in den 1920er Jahren in Chicago. Viola Davis verkörpert die Blues-Sängerin und Musik-Pionierin Gertrude „Ma“ Rainey. Denzel Washington ist Mitproduzent.

Spekulationen um posthume Preise für Boseman

Boseman war im August im Alter von 43 Jahren gestorben. Hollywoods Filmkritiker spekulieren, dass der Schauspieler in der kommenden Filmpreissaison posthum Preise gewinnen könnte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Auch für US-Regisseur Spike Lee war Boseman noch vor die Kamera getreten. In dem Drama „Da 5 Bloods“ um Vietnamveteranen, die in den Dschungel zurückkehren, um ihre Kriegserlebnisse aufzuarbeiten, hatte er eine wichtige Nebenrolle. Am Freitag zeichnete der renommierte New Yorker Filmkritiker-Verband (New York Film Critics Circle) Boseman dafür mit dem Preis als bester Nebendarsteller aus.