Nach Krebserkrankung: Ex-“GNTM”-Kandidatin Laura Bräutigam ist Mutter geworden

Die Ex-“GNTM”-Kandidatin Laura Bräutigam (20) hat eine harte Zeit hinter sich. Sie war an Lymphdrüsenkrebs erkrankt und musste eine Chemotherapie machen. In der Folge fielen ihr unter anderem die Haare aus.

Doch nun gibt es gute Nachrichten: Die junge Frau ist Mutter geworden. Bereits am 29. Mai ist ihre Tochter Liz auf die Welt gekommen, wie sie am Montag auf Instagram verrät. “Wir haben die erste Zeit nur für uns genossen und möchten euch jetzt an unserem Glück teilhaben lassen”, schreibt sie unter anderem zu einem Bild von Babyfüßen.

Im April hatten die Ex-“GNTM”-Kandidatin und ihr Freund bereits spontan geheiratet.

Sie wollten, dass ihr gemeinsames Baby denselben Nachnamen wie sie beide trägt.