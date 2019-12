Nach Konzertabbruch: Laith Al-Deen sagt zwei weitere Shows ab

Anzeige

Laith Al-Deen (47, "Bilder von Dir") hat es erwischt. "Weil mich eine Virusinfektion total niedergestreckt und mir die Stimme genommen hat", schreibt der Musiker bei Instagram, muss er seine Fans vorerst enttäuschen: Die Konzerte in Wolfsburg und Erfurt am heutigen Samstag und morgigen Sonntag fallen aus.

Auch das Konzert im nordrhein-westfälischen Brilon konnte der 47-Jährige am Freitag nur zur Hälfte spielen. "Zum ersten Mal in meiner Karriere", also nach gut 27 Jahren, "habe ich gestern ein Konzert in der Mitte abgebrochen", erklärt Al-Deen in einem Video. Es sei "einfach kein richtiger Ton" mehr herausgekommen. Da allerdings nur 100 Prozent auf der Bühne Spaß machen würden, habe der Künstler einen Schlussstrich ziehen müssen.

Konzerte sollen nachgeholt werden

Bei Instagram versichert der Musiker seinen Fans: "Eure Tickets behalten ihre Gültigkeit, mein Team checkt schon die Nachholtermine und ihr werdet hier informiert!" Wann genau mit den neuen Terminen zu rechnen ist, ist nicht bekannt. Laut Al-Deen aber "in Bälde".

