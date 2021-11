Nach Konzert-Unglück in Houston: Kylie Jenner nimmt ihren Freund Travis Scott in Schutz

Anzeige

Houston. Nach dem Konzertauftritt von Rapper Travis Scott in Houston mit acht Toten und vielen Verletzten hat Reality-TV-Star Kylie Jenner (24) ihren Freund in Schutz genommen. Sie und ihr Partner seien am Boden zerstört, schrieb Jenner am Sonntag in ihrer Instagram-Story. Seine Fans und die Gemeinde in Houston würden Travis sehr am Herzen liegen. „Ich möchte klarstellen, dass wir nichts von irgendwelchen Todesfällen wussten, bis nach der Show, als die News bekannt wurden“, erklärte Jenner. Auf keinen Fall hätten sie weiter das Konzert gefilmt oder den Auftritt fortgesetzt, wenn sie dies gewusst hätten.

Video Massenpanik bei US-Festival: Zwei Teenager unter den acht Toten 1:21 min Am Freitag sind mehrere Personen beim Astroworld-Festival in Houston ums Leben gekommen. © Reuters

50.000 Menschen hatten Freitagnacht (Ortszeit) das Astroworld-Festival besucht, als bei dem Auftritt von Scott bei dichtem Gedränge in der Menge Panik ausbrach. Scott hatte sich am Samstagvormittag (Ortszeit) auf Twitter zu dem Unglück geäußert. „In bin völlig am Boden zerstört von dem, was letzte Nacht passiert ist“, schrieb der Rapper. Er werde für die Betroffenen und deren Angehörige beten. Die Polizei in Houston habe seine volle Unterstützung.

Jenner war mit ihrer Tochter unter den Zuschauern

Scott ist mit dem Reality-TV-Star Kylie Jenner liiert, sie sind Eltern der 2018 geborenen Stormi. Jenner erwartet derzeit ihr zweites Kind. Nach Medienberichten war die Jungunternehmerin mit ihrer Schwester Kendall Jenner (26) und Tochter Stormi unter den Zuschauern in Houston.