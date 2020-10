Nach jahrelanger Pause: Adele kündigt TV-Comeback an

Anzeige

Für den einen sind es drei bunte Klebezettel, für den anderen die wohl schönste Ankündigung seit Langem: Superstar Adele hat in einem Instagram-Post bekannt gegeben, dass sie nach jahrelanger Pause wieder einen TV-Auftritt absolvieren wird. Adele führt durch die US-Comedyshow „Saturday Night Live“.

Am 24. Oktober soll es soweit sein – und nicht nur Fans der „Hello“-Sängerin freuen sich auf den TV-Auftritt, auch die 32-Jährige scheint mit Blick auf ihr Fernsehcomeback ziemlich aufgeregt zu sein: Sie freue sich riesig, habe aber auch ein wenig Angst vor dem Auftritt, schreibt sie in ihrem Instagram-Post. Sie hätte das schon immer machen wollen, so die Sängerin weiter, bislang habe es sich aber zeitlich nie ergeben. „Aber wenn es jemals eine Zeit für jeden von uns gab, mit geschlossenen Augen kopfüber in die Tiefe zu springen und auf das Beste zu hoffen, dann ist es doch 2020, oder?“, schreibt sie weiter.

Mehr als 1,8 Millionen Likes hat der Instagram-Post bislang bekommen – ihre Fans scheinen Adele offenbar schmerzlich vermisst zu haben. Musikalisch war es zuletzt eher ruhig um die preisgekrönte Britin gewesen, umso mehr sorgten Bilder der Sängerin für Aufsehen, die den deutlichen Gewichtsverlust Adeles zeigten.

Seit ihrer letzten Tournee im Jahr 2016 hat Adele sich kaum öffentlich gezeigt. Im April 2019 hatte die 32-Jährige nach zwei Jahren Ehe die Trennung von Ehemann Simon Konecki bekannt gegeben. Mit ihm hat sie einen gemeinsamen achtjährigen Sohn.