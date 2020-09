Nach Instagram-Pause: Lena Meyer-Landrut meldet sich aus dem Mädels-Urlaub

Anzeige

Anzeige

“Girls trip par excellence” - mit diesen Worten meldet Sängerin Lena Meyer-Landrut sich via Instagram bei ihren Fans zurück. Diese mussten in den vergangenen Tagen ohne Posts der 29-Jährigen auskommen, doch wie Lena zeigt, hatte das ziemlich gute Gründe: Die Sängerin ist derzeit nämlich im Urlaub.

Gemeinsam mit einer Freundin lässt es sich die ESC-Gewinnerin von 2010 in der Sonne gut gehen - wo genau sie sich aufhält, verrät Lena Meyer-Landrut zwar nicht, doch mit Blick auf ihre jüngsten Postings wird deutlich: Da, wo sie gerade ist, geht es ihr verdammt gut.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Ihre Fans und Follower freuen sich über Lenas digitale Urlaubsgrüße - allein das Holiday-Posting, das sie mit einer Freundin beim Cocktailtrinken zeigt, wurde binnen weniger Tage mehr als 121.000 mal geliked. Auch tummeln sich jede Menge Kommentare unter den Urlaubsbildern und schnell wird deutlich, wie sehr sich Lenas Follower über ein Update ihrer Lieblingssängerin freuen. So schreibt etwa eine Nutzerin “Awww, bin so happy das du mal wieder was postest”, während ein Fan-Account “endlich wieder ein neuer post” kommentiert.

Anzeige

Wann Lena Meyer-Landrut aus dem Mädels-Urlaub zurückkehrt, verrät sie nicht. Doch ganz egal, wie lange ihre Reise noch dauert, wird sie ihre Urlaubstage vermutlich weiterhin genauso verbringen, wie sie es in ihrem letzten Instagram-Post bereits treffend formulierte: “Morgens ins Meer, essen, lesen, schlafen, kniffeln, essen, tanning, abends ins Meer, essen, schlafen.”