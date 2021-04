Nach Hochschulskandal: Mann von Lori Loughlin kommt aus dem Gefängnis

Anzeige



Los Angeles. Der Modedesigner und Mann von „Full House“-Star Lori Loughlin, Mossimo Giannulli, ist nach seiner Verurteilung wegen eines Hochschulzulassungs-Bestechungsskandals aus dem Gefängnis entlassen worden. Giannulli sei am Freitag in den Hausarrest gekommen, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person der Nachrichtenagentur AP. Er werde voraussichtlich den Rest seiner Haftstrafe zu Hause ableisten. Giannulli war im November ins Gefängnis gegangen. Er wurde zu fünf Monaten Haft verurteilt. Über die Entlassung aus dem Gefängnis berichtete zuerst die Zeitschrift „In Touch“.

Unterlagen zufolge steht Giannulli unter der Aufsicht einer Gefängniseinrichtung in Long Beach in Kalifornien, die eine Wiedereingliederungseinrichtung verwaltet. Sie überwacht auch Häftlinge, die unter Hausarrest kommen. Von dort soll Giannulli am 17. April freikommen.

Giannulli und Loughlin hatten sich schuldig bekannt

Giannulli und Loughlin hatten sich im vergangenen Jahr schuldig bekannt, eine halbe Million Dollar gezahlt zu haben, damit ihre beiden Töchter als Mitglieder des Ruderteams an der University of Southern California studieren konnten, obwohl die beiden keine Ruderinnen waren. Loughlin wurde im Dezember aus einem Gefängnis entlassen, nachdem sie zwei Monate in Haft war.