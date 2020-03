Nach Hassnachricht auf Facebook: Oliver Pocher gibt sich versöhnlich

Anzeige

Sticheleien gegen andere Promis sind Comedian Oliver Pocher nicht fremd, zuletzt lieferte er sich einen öffentlich ausgetragenen Schlagabtausch mit Schlagersänger Michael Wendler. Immer wieder wird Pocher aber auch selber zur Zielscheibe - besonders in Privatnachrichten. Am Dienstag postete er ein Screenshot einer Facebook-Nachricht. Darin standen übelste Drohungen: “Wäre ich der Wendler, hätte ich deine Frau gef***t vor deinen Augen und dich gefoltert im Keller du kleiner Lappen!”, schrieb der Verfasser laut Pocher.

Die öffentliche Aufmerksamkeit war dem Verfasser dann offenbar doch nicht recht, wenig später entschuldigte er sich per E-Mail bei Pocher. Auch den Inhalt dieser Nachricht postete Pocher bei Instagram. In der Entschuldigung heißt es: “Ich möchte mich für die Beleidigungen und die Ausdrucksweise, die ich gegenüber dem Oliver Pocher geäußert habe, entschuldigen.” Weiter weist der Verfasser darauf hin, dass seine schwangere Frau jetzt mit Nachrichten belästigt werde. Sie befinde sich in einer Risiko-Schwangerschaft und der Stress wirke sich negativ darauf aus.

Unter dem jüngsten Post zeigt sich Pocher milde, der Comedian schreibt: "Deiner Frau und deinem Kind wünsche ich nur das Beste und ich hoffe, Du hast deine Lektion gelernt...” Sein Social-Media-Verhalten solle er doch aber einmal überdenken, schreibt Pocher an den Verfasser der Nachricht gerichtet. Mit den Worten "Entschuldigung akzeptiert, Fall beendet!” endet der Post.

