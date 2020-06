Nach Geldstrafe: Kollegah schreibt Botschaft an Davina und Shania Geiss

Anzeige

Weil der deutsche Rapper Kollegah (35, bürgerlich Felix Blume) in seinem Song “Medusablick” die beiden Geissens-Töchter Davina (16) und Shania (15) gemeinsam mit Rapper Jigzaw (25, bürgerlich Nuhsan Coskun) beleidigte und Mord und Vergewaltigung androhte, muss er insgesamt 100.000 Euro Strafe an sie zahlen. Mutter Carmen Geiss erzählte nach dem Urteil der “Bild”, dass sie das Geld erst einmal in Aktien anlegen wollen, um später davon zwei Autos für die Mädchen zu kaufen.

Kollegah reagiert auf Provokation

Via Instagram-Story hatte Skandal-Rapper Kollegah auf das Vorhaben der Geissens reagiert. Er schrieb zu dem Artikel: “Hat der Boss ma wieder den Gönnjamin gemacht. Viel Spaß mit den neuen Wagen und allzeit gute Fahrt Shania Geiss.” Die Story war wohl eine Reaktion auf die Provokation von Carmen Geiss. Sie sagte der “Bild" zur Geldstrafe: “Wenn sie 18 sind, können sie sich davon ein Auto kaufen. Dann können sie sagen: Vielen Dank, Blümchen, ich habe jetzt ein schönes Auto!”