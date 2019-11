Nach “Extra”-Ausstieg: Birgit Schrowange sagt mit 61 “Ja”

Anzeige

TV-Moderatorin Birgit Schrowange schließt erstmals den Bund fürs Leben. "Frank (Spothelfer) hat mir an meinem 61. Geburtstag im April einen Heiratsantrag gemacht. Ich habe Ja gesagt", berichtet sie in einem Interview des Magazins Bunte. Gerechnet habe sie mit dem Antrag nicht. "Als er mit dem Schmuckkästchen vor mir stand, sagte ich, er müsse mir doch nicht so ein teures Geburtstagsgeschenk machen. Ich war total gerührt, als er mich fragte, ob ich seine Frau werden möchte", so die Moderatorin.

Eigentlich hatte ihr zukünftiger eine ganz romantische Umgebung für die Frage aller Fragen ausgesucht: schönes Hotel in der Schweiz, Penthouse-Zimmer mit Blick auf die Berge. Doch Birgit Schrowange machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Ihr Sohn hatte sich zu ihrem 61. Geburtstag angekündigt, wollte von England nach Köln kommen. Da sie den 19-Jährigen seit längerem nicht gesehen hatte, habe Schrowange Spothelfer gebeten, nach Köln zu kommen. Der Antrag folgte dann in ihrer Kölner Wohnung.

Birgit Schrowange hört nach 25 Jahren bei "Extra" auf

Parallel zur Nachricht von ihrer Hochzeit wurde bekannt, dass Birgit Schrowange ihr Magazin "Extra“ nicht weiter fortsetzen wird - nach 25 Jahren. Ihre Nachfolgerin wird Nazan Eckes. Am 23. Dezember 2019 Schrowanges letzte Sendung.

