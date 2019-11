Nach ESC-Absage: Olivia Jones plant Ungarn-Boykott

Anzeige

Zum 65. Mal findet im nächsten Jahr der Eurovision Song Contest statt. 41 Länder treten dabei mit ihren Songs gegeneinander an. Mal in bunten Outfits, mal mit sehr ungewöhnlicher Musik – mittlerweile ist bei dem Gesangswettbewerb fast alles erlaubt. Einem Land soll er einem Bericht der britischen Zeitung „The Guardian“ zufolge nun zu bunt sein: Ungarn. Bereits vor zwei Wochen hatte das Land seine Teilnahme abgesagt.

Premier Viktor Orbán unterstützt seit jeher eine Politik, die traditionelle Familien fördert. Öffentliche Kritik am ESC war zudem immer wieder laut geworden, ein Fernsehkommentator sagte etwa unlängst, dass eine Nichtteilnahme am Eurovision Song Contest der „psychischen Gesundheit des Landes guttun würde“. Auch der Herausgeber eines regierungsnahen Magazins und regelmäßiger Fernsehkommentator, András Bencsik, sagte: „Ich begrüße die Entscheidung, auch aus psychischer Sicht, dass Ungarn nicht an der homosexuellen Flottille teilnehmen wird, auf die dieser internationale Gesangswettbewerb reduziert wurde.“ Seiner Meinung nach trage der ESC durch die Teilnahme von „schreienden Transvestiten und bärtigen Frauen“ zur „Zerstörung des öffentlichen Geschmacks“ bei.

Jones hält Dementi der Regierung für "unglaubwürdig"

In Deutschland stößt diese Entscheidung auf Unverständnis. So zieht Dragqueen Olivia Jones, die sich seit Jahren für die LGBTQ-Szene starkmacht, erste Konsequenzen: „Eigentlich hatte ich mir fürs nächste Jahr fest vorgenommen, mir endlich mal Ungarns Hauptstadt Budapest anzuschauen. Aber das Klima ist mir dort im Moment viel zu hetero. Ich kann das nicht unterstützen", sagte sie dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Ungarn sei zwar ein souveränes Land, aber: „Gut finden muss man die Absage nicht.“ Da das Land auch von Tourismus lebe, plane sie einen Boykott: „Als Tourist kann ich dadurch ein Zeichen setzen.“

Die ungarische Regierung und auch der TV-Sender haben die Vorwürfe am Donnerstag als Fake News bezeichnet, aber auch keine offizielle Begründung für die Absage genannt. Für Olivia Jones ist das Dementi wenig glaubwürdig: „Dass die Regierung und der Sender jetzt zurückrudern, ist für mich wenig überzeugend. Wir reden hier von einer Regierung, deren Sprecher letztes Jahr die Ehe für alle mit Pädophilie verglichen hat, und von einem Land, deren regierende Partei zum Boykott einer Coca-Cola-Kampagne aufgefordert hat, in der ein schwules Paar zu sehen war. Es ist immer das Gleiche: Erst sticheln, dann zurückrudern. Aber so ändert sich das gesellschaftliche Klima.“