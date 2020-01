Nach Drohungen: Ex-„GZSZ“-Star Eric Stehfest wandert aus

Anzeige

Anzeige

Der ehemalige „GZSZ“-Darsteller Eric Stehfest (30) wandert mit seiner Frau und seinem Kind aus – aus Angst vor Bedrohungen. Nach seinem Sieg im Sat.1-„Dancing on Ice“-Finale am 20. Dezember 2019 hatte er schon überraschend verkündet, seine Karriere zu beenden und sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Nun hat er offenbar auch Deutschland verlassen.

Das zumindest lässt ein Post seiner Frau Edith Stehfest auf Instagram vermuten: Das Foto zeigt den Schauspieler mit seinem Kind an der Hand vor gepackten Koffern. Dazu schreibt sie: „Goodbye Deutschland.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Was das bedeutet, soll Edith Stehfest in einer Instagram-Story erklärt haben, die mittlerweile nicht mehr verfügbar ist. Laut „Tag 24“ erklärte sie dort: Eric und sie seien auf der Straße angegriffen und mit einem Messer bedroht worden. „Wir waren zu Fuß unterwegs, plötzlich tauchten da drei vermummte Männer auf und bedrohten uns. (...) Sie riefen: ‚Scheiß 9 Tage wach‘!“ „9 Tage wach“ ist der Titel von Eric Stehfests Buch, in dem er über seine Drogenvergangenheit geschrieben hat. Auch ihre Adresse sei kurz darauf im Internet veröffentlicht worden. Und schon zuvor soll es zu Drohungen gekommen sein.

Das Fazit der Frau von Stehfest laut „Tag 24“: „Wir haben uns zu weit geöffnet, uns angreifbar gemacht.“ Die Konsequenz ist nun offenbar der Rückzug aus der Öffentlichkeit und das Auswandern. Wohin sie gehen, haben sie nicht verraten.

RND/hsc