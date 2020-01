Nach Drogensumpf: Aaron Carter ist frisch verliebt

Anzeige

Die Schlagzeilen um den einstigen Kinderstar Aaron Carter reißen nicht ab - doch dieses Mal gibt es etwas positives zu vermelden. Offenbar ist der einstige Sänger und Teenieschwarm frisch verliebt. Auf Instagram teilte er Bilder, auf denen die Influencerin Melanie Ann Martin zu sehen ist, wie sie ihm die Wange küsst. Dazu schreibt er: "Sie liebt mich, sie liebt mich nicht. Sie hat mich vom Mittagsschlaf aufgeweckt, aber ich beklage mich nicht." Im Hintergrund ist ein Bett und ein laufender Fernseher zu sehen.

Auch Melanie Ann Martin teilte das Bild in ihren Stories, schrieb dazu "U my bae, But u crazy", übersetzt: "Du bist mein Baby, aber du bist verrückt". Auf Instagram schreibt sie über Fashion und Reisen, und hat 156.000 Follower. Inzwischen hat sie ihr Profil auf privat gestellt.

Unter den Kommentaren zu Carters Post findet sich allerdings viel Spott. Ob er auch einmal eine natürliche Frau ohne zahlreiche Operationen daten könne, fragt eine Nutzerin. Eine andere schreibt: "Ja, diese Beziehung wird genauso lange dauern wie die davor." Ein Mann spottet: "Wie viel hat sie gekostet?" Der einstige Sänger reagierte in seinen Stories, nahm seine neue Freundin in Schutz: "Sie passt sehr gut auf ihre Haut auf und ist unglaublich schön. Ihr könnt mir all den Quatsch schreiben, aber bitte macht eine Person nicht fertig, deren Herz ihr nicht kennt."

Drogen, Morddrohungen und Notaufnahme: Das Leben des Aaron Carter ist trubelig

Aaron Carter, der 1997 mit seinem Hit "Crush On You" die Herzen der Mädchen im Sturm eroberte, hatte zuletzt für einige Skandale gesorgt. Der kleine Bruder von Backstreet Boy Nick Carter hatte in einem Fernsehinterview über seinen Drogenkonsum und psychische Probleme gesprochen, er leide an einer Persönlichkeitsstörung und an Schizophrenie, sagte er. Auch seine Geschwister wollen mit dem 31-Jährigen nichts mehr zu tun haben, nachdem er davon sprach, die schwangere Frau und das ungeborene Baby seines Bruders umbringen zu wollen.

Carter, der bereits 2012 seine Schwester Leslie durch eine Medikamentenabhängigkeit und eine Überdosis verloren hat, machte zuletzt mit wirren Videos auf Instagram auf sich aufmerksam. Fans hatten die Rettungskräfte alarmiert, nachdem der Sänger vor laufender Kamera eingeschlafen war. Zudem ließ seine Mutter Jane ihn im November in eine Klinik einweisen, weil er total abgemagert war. Er wog nur noch 52 Kilogramm.

