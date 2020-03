Nach Corona-Quarantäne in Australien: Tom Hanks zurück in den USA

Anzeige

Los Angeles. Nach seiner zweiwöchigen Covid-19-Quarantäne in Australien ist das Schauspieler-Ehepaar Tom Hanks und Rita Wilson zurück in den USA. Das Promiportal TMZ und die "New York Post" berichteten am Freitag (Ortszeit), die Beiden seien per Privatjet in Los Angeles angekommen - und könnten nicht glücklicher aussehen. Laut "New York Post" kniete der 63-jährige Oscar-Preisträger ("Philadelphia") auf der Landebahn des Flughafens nieder und tanzte anschließend.

Vor gut zwei Wochen hatten Hanks und Wilson als erstes Promi-Paar ihre Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus bekanntgegeben. Zunächst aus einem Krankenhaus in Australien und später aus der Selbstisolierung in ihrem Haus meldete sich das Paar mehrmals mit Updates über seinen Zustand. Zuletzt hatten sie mitgeteilt, auf dem Weg der Besserung zu sein. Hanks war in Australien, weil er dort mit Regisseur Baz Luhrmann einen neuen Film drehen wollte. Die Dreharbeiten wurden wegen der Coronavirus-Krise vorläufig eingestellt.

RND/dpa