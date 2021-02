Nach Aussage eines Kontrolleurs: Neue Details zur Alkoholfahrt von Bruce Springsteen

Anzeige

Anzeige

New York. Über Bruce Springsteens mutmaßliche Trunkenheit am Steuer kommen mehr Details ans Licht. Bei dem Vorfall Mitte November habe er einen Atemtest verweigert, hieß es am Donnerstag vor Gericht. Dem ihn kontrollierenden Parkmitarbeiter in New Jersey habe er gesagt, in den 20 Minuten davor zwei Pinnchen getrunken zu haben. Der Mitarbeiter des Gateway National Recreation Area stellte die Lage laut Gerichtsdokumenten anders dar: Der Rocker habe stark nach Alkohol gerochen, glasige Augen gehabt und eine Tequila-Flasche sei komplett leer gewesen. Er habe gesehen, wie Springsteen ein Pinnchen genommen und dann auf sein Motorrad gestiegen sei.

Der „Boss“ sei sichtbar hin- und hergeschwankt, als er beim Test auf Nüchternheit ein Stück laufen sollte. Springsteen sei „45 Schritte insgesamt während der Strecke und des Umkehrens gelaufen statt den angewiesenen 18“, so der Parkbeamte. Weder der Rockmusiker noch seine Vertreter haben bislang öffentlich Stellung zu dem Vorwurf bezogen.

Springsteen ist wegen Trunkenheit am Steuer vor Gericht vorgeladen. Ein Termin für die Gerichtsanhörung steht noch aus. Dass er am 14. November festgenommen wurde, berichtete das Promiportal TMZ.com am Mittwoch zuerst. Die nationale Parkbehörde bestätigte den Bericht.