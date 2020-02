Nach Anzeige von Michael Wendler: Oliver Pocher ist “auf der Flucht”

Anzeige

Comedian Oliver Pocher kann einfach nicht aufhören. Vor einer knappen Woche rief er die sogenannte Wendler-Challenge ins Leben und parodiert in kurzen Clips die Postings von Schlagersänger Michael Wendler. Die Challenge hat berühmte Nachahmer gefunden. Unter anderem beteiligten sich die beiden Moderatoren Kai Pflaume und Elton daran.

Der Wendler fühlte sich allerdings wenig geschmeichelt und zeigte nach eigener Aussage Oliver Pocher wegen Urheberrechtsverletzung und Beleidigung an. Doch wenn der Musiker dachte, dass das Thema damit erledigt ist, irrte er sich. Das Gegenteil ist der Fall. Nachdem Pocher bereits bei Facebook und auf Twitter eine Umfrage startete, ob Michael Wendler "die Lachnummer der Nation" sei, legte der gebürtige Hannoveraner nun noch mal nach.

Oliver Pocher: "Bin auf der Flucht"

Mit dunkler Sonnenbrille auf der Nase sagt Pocher darin: "Die letzten 24 Stunden waren für mich dramatisch. Ich bin von Michael W. und Laura M. verklagt worden und bin auf der Flucht! Ich habe alles stehen und liegen lassen und bin weg." Er sei inkognito unterwegs. Diese Aufnahme soll natürlich nur ein Spaß sein, denn wenig später kommt Pocher Comedykollege Martin Klempnow ("Dennis aus Hürth") auf Skiern ins Bild gefahren und sagt zu ihm: "Du hier in Kitzbühel, voll cool! Sehen wir uns gleich im Wellnessbereich? Im Hotel Hilton hier in Kitzbühel?"

Zum Abschluss zitiert Pocher ein weiteres Mal Sätze aus einem Wendler-Clip: "Ich wollte euch nur eins sagen: Wenn ich an meine Fans denke, dann kriege ich gerade Gänsehaut, das ist der Wahnsinn, was abgeht – Free Pocher!" Sieht ganz so aus, als würde der Streit zwischen Pocher und dem Wendler in die nächste Runde gehen...

RND/kiel