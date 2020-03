Muttertag in Großbritannien: Prinz William und Herzogin Kate zeigen Familienfotos

Anzeige

London. In Deutschland findet Muttertag in diesem Jahr erst am 10. Mai statt. In Großbritannien hingegen werden Mütter schon am 22. März gefeiert. Deswegen teilten Prinz William und seine Frau, Herzogin Kate, am Sonntag ein neues Familienfoto auf Instagram.

Es zeigt das Paar, wie es jeweils ein Kind auf dem Rücken trägt. Herzogin Kate trägt die kleine Charlotte, Prinz William ihren größeren Bruder George. Außerdem zeigen die Royals in dem Post auch noch jeweils Fotos mit ihren Müttern. Dazu schreibt das Paar: “An alle jungen und alten Mütter und Familie, die gerade Zeit zusammen oder getrennt verbringen - Wir denken an euch alle in dieser schwierigen Zeit.”

RND/lob