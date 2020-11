Mutter von Bürgerrechtlerin Ruby Bridges gestorben: "Unser Land hat eine Heldin verloren“

Anzeige

New Orleans. Ruby Bridges war das erste schwarze Kind, das an eine bis dahin nur von Weißen besuchte Schule im Süden der USA ging. Die Frau, die sie dabei an vor Rassismus schäumenden, schreienden Menschenmengen vorbeiführte, ist nun gestorben - Lucille Bridges wurde 86 Jahre alt. „Unsere Nation hat heute eine Mutter der Bürgerrechtsbewegung verloren. Und ich habe meine Mutter verloren“, schrieb ihre Tochter, die Bürgerrechtlerin Ruby Bridges, am Dienstagabend (Ortszeit) bei Instagram.

Bild geht in die Geschichte ein

Ihre Mutter sei mutig und progressiv gewesen: eine Vorkämpferin für den Wandel. „Sie hat geholfen, den Verlauf so vieler Leben zu beeinflussen, indem sie mich als sechsjähriges Mädchen auf meinen Weg gebracht hat.“ Bridges hatte ihre Tochter 1954 in Tylertown, Mississippi, zur Welt gebracht. Es war das Jahr, in dem der Oberste Gerichtshof die Trennung von Schwarzen und Weißen an öffentlichen Schulen aufhob.

Nach Angaben des National Women's History Museum wollte Lucille Bridges ihrer Tochter die Bildung ermöglichen, die ihr selbst verwehrt gewesen war. Und so brachte sie das Kind täglich zur Schule, wobei sie teils von Sicherheitskräften beschützt werden mussten. Das Bild der kleinen Ruby, die mit ihren Schulsachen beschützt von Beamten des Justizministeriums die Grundschule in New Orleans verlässt, ging in die Geschichte ein. Die Szene wurde etwa in Norman Rockwells Gemälde „The Problem We All Live With“ (etwa: Das Problem, mit dem wir alle leben) verewigt.

Nach Angaben des Senders WGNO-TV wuchs Lucille Bridges als Kind landwirtschaftlicher Hilfsarbeiter auf und konnte die Grundschule nicht beenden. „Heute hat unser Land eine Heldin verloren“, sagte Ruby Bridges über die Frau, die ihr selbst ein anderes Leben ermöglichte und sie zu einer Ikone der Bürgerrechtsbewegung machte.