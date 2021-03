Musik und Zusammenhalt helfen Alvaro Soler in der Corona-Zeit

Anzeige

Berlin. Sänger Alvaro Soler (30), bekannt für spanische Gute-Laune-Songs, ist die Corona-Pandemie in einigen Momenten auch aufs Gemüt geschlagen. „Ich glaube, so Phasen hatte jeder, aber es ist wichtig, sich immer wieder auf die positiven Dinge zu besinnen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Das Musikmachen und der Zusammenhalt in der Nachbarschaft hätten ihm geholfen.

Der in Barcelona geborene Musiker („La Cintura“, „Sofia“) wurde Anfang des Jahres 30 Jahre alt, den Geburtstag konnte er nicht groß feiern. „Es ist eigentlich alles etwas besser und körperlich ist es ja auch nicht schlechter als mit 25. Das fängt ja erst später an, mit 40 reden wir nochmal.“

Die Corona-Zeit, die er in Madrid und Berlin verbrachte, nutzt Soler für neue Musik. An diesem Freitag erschien seine neue Single „Magia“. Außerdem ist der Popmusiker derzeit in der Sat.1-Castingshow „The Voice Kids“ zu sehen.