Musik, Erfolg und psychische Probleme: Sinéad O’Connor hat Memoiren verfasst

New York. Die irische Sängerin Sinéad O’Connor hat ihre Memoiren geschrieben. Der Verlag Houghton Mifflin Harcourt Books & Media teilte am Montag mit, dass das Buch „Rememberings“ am 1. Juni erscheinen werde. Das Werk sei eine „aufschlussreiche“ Schilderung des Lebens von O’Connor. Dazu gehörten der Triumph ihres Covers des Lieds „Nothing Compares 2 U“ von Prince und ihre psychischen Probleme.

O’Connor hatte im November bekanntgegeben, dass sie sich in ein einjähriges Behandlungsprogramm für Trauma und Sucht begebe.

„Dies ist meine Geschichte, wie ich mich an sie erinnere“, teilte O'Connor mit. „Ich hatte viel Spaß dabei, sie in den vergangenen Jahren zu schreiben.“