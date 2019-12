Münchner PR-Manager da Silva bei Autounfall ums Leben gekommen

Anzeige

Der Unfall passierte nach Informationen der Bild-Zeitung am Horror-Unfall am Samstagnachmittag auf der A99 bei Kirchheim. Nach Angaben der Zeiten habe da Silva offenbar gegen 15.40 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug, einen Audi, verloren und einen auf der rechten Spur fahrenden Mercedes gerammt. Die beiden Fahrzeuge hätten sich überschlagen und In Folge des Aufpralls sei der Audi dann eine Böschung hinunter geschleudert worden. Schließlich sei da Silvas Wagen gegen einen Baum geprallt – die beiden Insassen seien eingeklemmt worden. Jede Hilfe sei zu spät gekommen.

Das Paar, so berichtet Bild, war auf dem Rückweg vom Tegernsee, wo es Schauspielerin Doreen Dietel besucht habe. Die Münchner Promiszene, in der da Silva höchst beliebt war, trauert um den PR-Profi. Simone Ballack meldete sich auf Instagram zu Wort.

Auch Verena Kerth zeigte sich laut Bild von der Nachricht geschockt. "Ich bin fassungslos und unbeschreiblich traurig!“

Auch Doreen Dietel, die die Beiden als Gastgeberin zuletzt gesehen hatte, meldete sich auf Instagram. Ihr Restaurant und die Kleinkunstbühne "Dürnbecker" bleiben geschlossen.

Trauer auch bei Natascha Ochsenknecht.

