München machts möglich - die Freddie-Mercury-Straße

München. Queen hatten auf ihrer letzten großen Tour auch noch zweimal in München Station gemacht und die Massen in der Olympiahalle im Juni 1986 hingerissen. Seit 1979 hatte die britische Band ihre Alben großenteils in den Musicland Studios aufgenommen. Jetzt - 29 Jahre nach Freddie Mercurys Tod - sagt die Stadt Danke für ihre Beteiligung an der Welt-Popgeschichte. Eine Straße im Münchner Kreativquartier soll den Namen des Queen-Sängers tragen. Das schlägt die Verwaltung vor, der Stadtrat wird nächste Woche zustimmen, wie der “Münchner Merkur” (Online) berichtet.

Nachts zog Freddie Mercury durchs Glockenbachviertel

“Wir setzen uns dafür ein, dass Straßen nach Protagonisten benannt werden”, sagte SPD-Stadtrat Nikolaus Gradl der Zeitung. In den Achtzigerjahren hatte Mercury auch eine Wohnung in der Altstadt, nachts zog er durch das Glockenbachviertel. Bald können Leute in die Freddie-Mercury-Straße einziehen.

Auch zwei berühmte Schauspielerinnen werden im Kreativquartier am Leonrodplatz gewürdigt. Auf dem Gelände für Kunst und Kultur sollen eine Ruth-Leuwerik-Straße und ein Romy-Schneider-Platz entstehen. Schneider verkörperte in drei Filmen die in München geborene österreichische Kaiserin “Sissi”. “Und Ruth Leuwerik lebte nach ihrer großen Kino-Karriere jahrzehntelang in München und war mit ihren starken Frauenrollen ein Vorbild für eine ganze Generation”, sagte der Münchner CSU-Chef Manuel Pretzl.