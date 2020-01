Anzeige

Trauer um Monty-Python-Star Terry Jones. Der britische Schauspieler ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Das bestätigte sein Manager der BBC. "Mit tiefer Trauer müssen wir den Tod unseres geliebten Ehemannes und Vaters Terry Jones bekanntgeben", heißt es in einer Stellungnahme der Familie. Seine Frau Anna Soderstrom sei bis zuletzt an seiner Seite gewesen. Jones litt an Demenz.

Mehr in Kürze.

RND/seb