„Italien weint“: Schauspielerin Monica Vitti ist tot

Rom. Die italienische Schauspielerin Monica Vitti ist mit 90 Jahren in Rom gestorben. Das gab der frühere italienische Kulturminister Walter Veltroni am Mittwoch, 2. Februar, auf Twitter bekannt. Er sei vom Ehemann Vittis, dem Fotografen Roberto Russo, darum gebeten worden.

Die vielseitige Star-Schauspielerin aus Michelangelo Antonionis „L‘Avventura“ („Die mit der Liebe spielen“) und anderen italienischen Werken der 1960er-Jahre hatte seit Jahren nicht mehr im Licht der Öffentlichkeit gestanden. Vitti lebte mit ihrem Mann in Rom und litt Berichten zufolge an Demenz.

Große Anteilnahme auf Anteilnahme auf Twitter

Zahlreiche Persönlichkeiten nahmen Anteil am Tod der Schauspielerin. Unter anderem schrieb die italienische Politikerin Giorgia Meloni auf Twitter: „Italien weint wegen des Todes einer seiner besten Schauspielerinnen.“ Sie verabschiedete sich mit den Worten „Ciao, Monica“. Die Fernsehmoderatorin Lorella Cuccarini bezeichnete Vitti auf Twitter als „wunderbar“ und „einzigartig“.

Zu Lebzeiten ständiges Ziel von Paparazzi

In ihren glamourösen Tagen als Filmstar in diversen Filmen Antonionis in den 1960er-Jahren, der zu dieser Zeit ihr Liebhaber war, war sie ein ständiges Ziel der Paparazzi.