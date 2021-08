„Modern Family“-Schauspielerin Julie Bowen leistet Erste Hilfe

Anzeige

Moab. Eine Wanderin im Nationalpark Arches im US-Staat Utah hat nach einem Schwächeanfall prominente Hilfe erhalten. Die Schauspielerin Julie Bowen, bekannt aus der TV-Serie „Modern Family“, war zur Stelle, als Minnie John aus New Jersey ohnmächtig wurde und sich den Kopf an einem Stein aufschlug. Nach dem Aufwachen habe sie einige Momente gebraucht, bis sie ihre Helferin erkannt habe, schrieb John in einem Facebook-Post.

Wanderin brach sich bei dem Sturz die Nase

Sie erklärte, sie habe schon immer zum Delicate Arch wandern wollen, einem gewaltigen Sandsteinbogen im Nationalpark. Nach eineinhalb Stunden habe sie aber nicht mehr weitergehen können und ihren Ehemann und ihren Sohn aufgefordert, die Wanderung fortzusetzen, während sie sich am Wegesrand hinsetzen und erholen wollte. Bowen und ihre Schwester, die Ärztin ist, sagten, ihr Wanderführer habe gesehen, wie eine Frau mit dem Gesicht voran auf einen Stein gestürzt sei. Dabei sei ihre Brille zerbrochen. Gemeinsam reinigten sie ihr das Gesicht, gaben ihr Elektrolyte und riefen ihren Sohn an. Andere seien vorausgelaufen, um den Sohn zu suchen, schrieb John.

Bei dem Sturz brach sie sich die Nase, eine Wunde musste im Krankenhaus genäht werden. Dennoch sei sie froh, die Wanderung unternommen zu haben. „Manchmal muss man die Chancen im Leben wahrnehmen, um Höhen und Tiefen zu erleben“, schrieb John.