Moderatorin Sylvie Meis: „Schwierig, über 40 einen Platz zu finden“

Berlin. Frauen über 40 haben es nach Ansicht von Moderatorin Sylvie Meis (43) im deutschen Fernsehen vergleichsweise schwer. „In Deutschland ist es schwieriger, über 40 einen Platz zu finden“, sagte die gebürtige Niederländerin dem Nachrichtenportal watson. „In Holland ist es eher so, dass junge Frauen auf Streaming-Plattformen ihre Shows haben und im Fernsehen vor allem die festen Namen immer noch scheinen dürfen.“

Um ein älteres TV-Publikum zu erreichen, wäre es eigentlich cleverer, „ältere Frauen im TV zu behalten“, meinte Meis. „Leider ist es so, dass es in der Unterhaltung schwieriger wird. Dort sieht man weniger Frauen über 40, die die Chance dafür kriegen. Da sind mehr die Männer über 40, 50, 60 und sogar 70. In Holland sieht man eher ältere Frauen, die die Unterhaltungsshows behalten und die Männer nicht.“

Meis saß von 2008 bis 2011 und 2018 in der Jury der RTL-Talentshow „Das Supertalent“. Von 2011 bis 2017 moderierte sie bei RTL die Tanzshow „Let’s Dance“.