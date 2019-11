Moderatorin Linda Zervakis will keine “Sagrotan-Gesellschaft”

Anzeige

Berlin. Die deutsch-griechische TV-Moderatorin Linda Zervakis (44) hatte früher den Spitznamen "Tsatsiki" - und das nie als Beschimpfung aufgefasst. Wie die "Tagesschau"-Sprecherin im Podcast "Quatschen mit Sauce" der Zeitschrift "Essen & Trinken" (Donnerstag) sagte, fand sie "das eigentlich ganz lustig". Es liege nahe, entweder Zervelatwurst oder Tsatsiki genannt zu werden, wenn man Zervakis heiße.

Auf die Frage, ob der Ausdruck nicht rassistisch sei, sagte sie: "Ich finde, man muss da Feingefühl entwickeln." Es komme auf den Ton an, "sonst sind wir irgendwann in so einer Sagrotan-Gesellschaft, wo alles nur noch desinfiziert wird, dann haben wir irgendwann gar kein zwischenmenschliches Miteinander". Zu einer gut funktionierenden Gesellschaft gehören laut Zervakis auch Nuancen und Sticheleien, bei denen aber der Ton entscheidend ist.

