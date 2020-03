Moderatorin Laura Wontorra will noch einmal heiraten

Anzeige

Die RTL-Moderatorin Laura Wontorra und ihr Ehemann Simon Zoller gaben sich bereits 2016 das Jawort – allerdings nur standesamtlich. Jetzt soll mehr als vier Jahre nach der Hochzeit die kirchliche Trauung stattfinden, wie RTL berichtet.

Den Entschluss haben sie im Urlaub gefasst. “Als wir im Winter auf Mauritius waren und ein Pärchen gesehen haben, das am Strand geheiratet hat, haben wir uns gefragt, ob wir unsere Hochzeit vielleicht im Sommer in Spanien nachholen sollten", erklärt die Moderatorin in einem Interview mit der “Gala”.

Ein Fest der Liebe

Weil sie dafür aber zu spät dran seien und die Vorbereitungen so kurzfristig nicht mehr getroffen werden könnten, kamen sie auf eine andere Idee. “Simon wird nächstes Jahr 30, vielleicht kombinieren wir das. Dann wären wir fast fünf Jahre verheiratet.” Die 31-Jährige sieht es eher als ein “Fest der Liebe”.

RND/lth

