Model Sabia Boulahrouz wird mit nur 42 Jahren Oma: “Ein tolles Gefühl”

Ann-Kathrin und Mario Götze: Erstes Familien-Foto auf Instagram

Ann-Kathrin Götze teilt via Instagram erneut ihr Familien-Glück mit ihren Followern - und dieses Mal ist auch Papa Mario dabei. Während sie das Baby hält und sich an ihren Mann anlehnt, schaut dieser ganz verliebt auf seinen Nachwuchs. Immer wieder gibt das Paar Einblicke in sein neues Familienleben.