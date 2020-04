Mit süßem Foto: Prinz William und Herzogin Kate feiern neunten Hochzeitstag

Anzeige

Seit neun Jahren sind Prinz William(37) und Herzogin Kate (38) verheiratet. Seinen Hochzeitstag feiert das royale Paar mit einem süßen Post auf Instagram. Zu einem Bild von ihrer Hochzeit, auf dem sie strahlend und Händchen haltend aus der Kirche laufen - hinter ihnen sind verschiedenen Blumenmädchen und auch Prinz Harry zu sehen - schreiben sie: “Heute vor neun Jahren - danke für all die lieben Nachrichten zum Hochzeitstag des Herzogs und der Herzogin von Cambridge!”

William und Kate haben seit ihrer Hochzeit drei gemeinsame Kinder bekommen: George (6), Charlotte (4) und Louis (2). In der Corona-Zeit zeigen die beiden Royals sich von ihrer entspannten Seite. So haben die beiden zuletzt unter anderem eine Videokonferenz mit Schulkindern gemacht oder William hat ein witziges Video mit einem Schauspieler veröffentlicht, in dem er scherzt, dass er keine Hose an hat.

