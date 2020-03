Mit falschem Pass erwischt: Brasiliens Ex-Nationalspieler Ronaldinho festgenommen

Anzeige

Der frühere brasilianische Fußballstar Ronaldinho ist wegen mutmaßlicher Einreise nach Paraguay mit einem gefälschten Pass festgenommen worden. Ronaldinho und sein Bruder seien mit brasilianischen Pässen aus Brasilien abgereist, seien aber am Mittwochmorgen in Paraguay mit paraguayischen Dokumenten eingetroffen, teilte Staatsanwalt Federico Delfino mit. Die Polizei durchsuchte am Mittwochabend das Hotelzimmer von Ronaldinho. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden paraguayische Pässe gefunden, die mit Datenmaterial zu Ronaldinho und seinem Bruder gefälscht worden waren.

Staatsanwaltschaft entscheidet über Anklage

Delfino sagte, Ronaldinho habe Ermittlern gesagt, dass die für seine Reise zuständigen Menschen ihm die Dokumente gegeben hätten. Ronaldinho hatte in Paraguay vor, eine örtliche Stiftungskampagne für Gesundheit von Kindern zu unterstützen. Ronaldinho sollte am (heutigen) Donnerstag vor der Einheit für organisiertes Verbrechen in Paraguay aussagen. Die Staatsanwaltschaft habe bis Donnerstagabend Zeit, um über eine Anklage zu entscheiden, sagte Delfino.

RND/AP