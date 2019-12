Mit 42 Jahren: Schauspielerin Arzu Bazman wird zum ersten Mal Mutter

Anzeige

Schauspielerin Arzu Bazman (42) ist schwanger. Das verriet der "In aller Freundschaft"-Star jetzt der "Bild"-Zeitung und überraschte mit der Aussage, dass es schon im Januar so weit sein werde. Es ist das erste Kind der 42-Jährigen, "ein kleines Mädchen".

Dass Bazman erstmals Nachwuchs erwartet, hat sie sowohl in der Arbeit als auch in der Öffentlichkeit bestens geheim gehalten - weite Kleidung sei Dank. Seit 18 Jahren steht die Schauspielerin nun schon als Arzu Ritter, Krankenschwester in der Sachsenklinik, vor der Kamera. Ihren letzten Drehtag habe sie am 28. November gehabt. "Ich hätte gerne noch weitergemacht", so die werdende Mutter. "Aber es gibt die gesetzlichen Bestimmungen, die müssen natürlich eingehalten werden."

Zu alt für ein Kind fühle sie sich nicht. Die 42-Jährige teile die Meinung, "dass jede Frau für sich entscheiden" sollte, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Sie selbst habe nun "endlich den richtigen Partner gefunden", mit dem sie eine Familie gründen möchte. Wer der Mann an Bazmans Seite ist, mit dem sie seit vier Jahren durch Dick und Dünn geht, ist nicht bekannt. "Er ist für mich der Jackpot des Jahrhunderts", sagte sie.

Bazman will nur wenige Wochen aussetzen

Erst das Kind, dann die Hochzeit: Bazman möchte "eins nach dem anderen" angehen. Dass der Nachwuchs nun eben vor der Ehe kommt, sei so aber offenbar nicht geplant gewesen. "Das Baby kam jetzt ein bisschen schneller, als wir gedacht haben", gab die Schauspielerin zu.

Lange müssen Fans der Sachsenklinik übrigens nicht auf die Rückkehr von Schwester Arzu warten. Die 42-Jährige meinte: "Ich werde nur in ein paar Folgen fehlen, denn ich plane, acht Wochen nach der Geburt wieder zu arbeiten." Ihre Tochter wolle sie dann mit ans Set nehmen.

RND/cos/spot