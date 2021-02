Missbrauchsvorwürfe: Mode-Mogul Peter Nygard kommt nicht auf Kaution frei

Anzeige

Winnipeg. Eine kanadischer Richterin hat eine Freilassung des Mode-Moguls Peter Nygård auf Kaution abgelehnt. Er war im Dezember verhaftet worden, weil er in den USA beschuldigt wurde, in den vergangenen 25 Jahren Frauen und Mädchen sexuell misshandelt zu haben, die er mit dem Versprechen auf Jobchancen in der Mode und als Model gelockt habe. Die Richterin Shawn Greenberg sagte am Freitag, sie habe Sorgen, weil Nygård in der Vergangenheit nicht vor Gericht erschienen sei und Angestellte dafür eingesetzt habe, Beweise zu manipulieren.

Beschuldigungen von zehn Frauen

Nygård wird des Menschenhandels zum Zweck der sexuellen Ausbeutung und anderer Verbrechen verdächtigt. Die Polizei durchsuchte im vergangenen Jahr sein Büro in Manhattan. Zuvor hatten zehn Frauen ihn verklagt. Sie beschuldigten ihn, Frauen, die jung und arm waren, zu seinem Anwesen auf den Bahamas gelockt zu haben, indem er ihnen Jobs als Models und in der Mode in Aussicht gestellt habe. Mehrere Klägerinnen waren nach eigenen Angaben 14 oder 15 Jahre alt, als Nygård ihnen Alkohol und Drogen gegeben habe und sie vergewaltigt habe.

Die Entscheidung des Gerichts bedeutet, dass der 79-Jährige im Untersuchungsgefängnis auf die Anhörungen in seinem Auslieferungsverfahren warten muss. Sein Verteidiger hatte vergangene Woche erklärt, dass seine Gesundheit hinter Gittern in Gefahr sei.